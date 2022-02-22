Президент Росії Володимир Путін заявив, що межі так званих «ДНР» і «ЛНР» – територій, які окупували проросійські бойовики – прописані у їхніх «конституціях», і вони збігаються з межами Донецької та Луганської областей у складі України.

«Ми визнали “незалежність” цих “республік”, а це означає, що ми визнали всі їхні фундаментальні документи, у тому числі і “конституцію”. А в “конституції” прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей у той час, коли вони були у складі України», – сказав Путін російським журналістам у вівторок, 22 лютого, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що точніші кордони мають бути окреслені в процесі переговорів представників цих псевдореспублік з українською владою.

Нагадаємо, що Україна відмовлялася проводити перемовини з бойовиками, які окупували частину Донеччини і Луганщини, з часу окупації, хоча Росія постійно наполягала на цих перемовинах. Україна вважає, що бойовики нічого не вирішують і хоче говорити на тему Донбасу лише з Росією, але Росія заявляє, що не є стороною конфлікту на Донбасі.

Водночас 21 лютого Росія визнала «незалежність» цих територій від України, а її президент доручив ввести туди війська. 22 лютого він отримав на це формальний дозвіл, оскільки введення військ відбулося раніше.