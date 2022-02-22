Ввечері у понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» самопроголошених «республік» на тимчасово окупованих територіях сходу України – «ДНР» та «ЛНР».Уже через декілька годин очевидці повідомили про відкрите вторгнення на територію окупованих областей України регулярної російської армії під офіційним формулюванням «для підтримки миру в ЛНР і ДНР».

Такий крок Росії викликав негативну реакцію міжнародного співтовариства, хоча були і ті, хто привітав визнання маріонеткових утворень та оголосили про готовність встановити з ними дипломатичні відносини.

ZAXID.NET зібрав основні політичні меседжі, які прозвучали у перші години після офіційного визнання квазідержавних утворень.

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«Визнання»

Близько 20:40 вечора в понеділок російські ЗМІ показали звернення Путіна до росіян. Цьому передувало засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювали ситуацію на Донбасі. Абсолютна більшість членів Радбезу висловилися за визнання маріонеткових утворень на окупованих територіях України, лідери яких – Леонід Пасічник і Денис Пушилін – раніше звернулися з проханням «визнати їх незалежність». Члени Ради безпеки РФ майже півтори години одноголосно переконували Путіна у необхідності такого рішення. До речі, характер трансляції на думку багатьох фахівців вказує, що саме засідання відбулося задовго до офіційного «прямого ефіру».

Вже за годину в телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Путін заявив, що підпише указ про визнання «Л/ДНР». Ті висловили розчарування таким рішенням, однак за версією Кремля, заявили про готовність до подальших контактів з російською владою.

У майже годинній промові, що передувала заяві про визнання «ДНР» та «ЛНР», Путін, зокрема, назвав розпад Радянського Союзу, внаслідок якого Україна та низка інших держав відновили свою незалежність, «розпадом історичної Росії».

Традиційно згадавши про «створення України» лідером російських більшовиків Леніним, «кривавий переворот 2014 року», «українську загрозу вступу в НАТО», «обстріли мирних мешканців Донбасу» Путін також пригрозив українцям, що «навчить їх справжній декомунізації».

«Вважаю за необхідне ухвалити рішення, що давно назріло: негайно визнати незалежність і суверенітет «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки». Прошу Федеральні збори підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу й взаємну допомогу з обома республіками», – заявив Путін.

Після цього в ефірі зявилося відео «урочистого підписання» на якому були присутні лідери сепаратистських республік.

Церемонія підписання договорів між Росією та «Л/ДНР»

«Стурбованість, обурення за засудження»

Після того, як президент Росії оголосив про те, що Москва офіційно визнає «незалежність» «Л/ДНР», почала з'являтися реакція міжнародної спільноти.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що визнання «Л/ДНР» є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських домовленостей. «Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною», – йдеться у повідомленні Борелля у Twitter.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Ідентичні повідомлення про засудження дій Росії з'явилися в Twitter голови Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Вони пообіцяли, що ЄС та його партнери відреагують на рішення Кремля «єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною».

Цікаво, що Борелль раніше в понеділок вже заявляв, що особисто проситиме країни ЄС ввести санкції проти Росії у разі визнання так званих «народних республік». Він заявив, що укази президента Росії направити в так звані «ЛНР» і «ДНР» «миротворчі місії» є відвертою агресією проти України. Зрештою, через декілька годин Жозеп Боррель повідомив про скликання у вівторок, 22 лютого позачергового засідання глав МЗС для затвердження санкцій проти РФ,

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії визнати незалежними дві «республіки» ОРДЛО та закликав Росію вивести війська з української території. «Я засуджую рішення Росії визнати самопроголошені «ДНР» та «ЛНР». Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія», – йдеться у заяві генсека НАТО.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що визнання «Л/ДНР» порушує міжнародне право. Водночас очільниця британського МЗС Ліз Трасс заявила, що визнання маріонеткових республік демонструє «зневагу до зобов’язань Росії щодо Мінських угод». За її словами, Британія не допустить, щоб порушення Росією своїх міжнародних зобов’язань залишилося безкарним.

«Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України», – написала Ліз Трасс у Twitter.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив ухвалення Росією рішення про визнання «незалежності» терористів. Він також закликав скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з цією подією та ухвалити точкові європейські санкції.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ініціював термінове скликання Євроради та виступив за необхідність термінового накладення на Росію санкцій. «Це – акт агресії проти України, на який необхідно відповісти однозначно у вигляді негайних санкцій», – наголосив Моравецький.

Президент Польші Анджей Дуда назвав рішення Володимира Путіна про «визнання незалежності» угруповань «ЛНР» і «ДНР» таким, що підриває порядок у Європі і вимагає «єдності і рішучої позиції» НАТО, ЄС та всього європейського регіону. «Лише тверда позиція і політичний захист України може затримати агресора. Санкції негайно!», – написав він.

У Білому домі після заяви про «цілковито очікуваний крок Росії», повідомили про підписання Джозефом Байденом указу про санкції щодо «ДНР» та «ЛНР». Санкції забороняють нові інвестиції та фінансову діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО. У Держдепі також запевнили, що це далеко не остання реакція Вашингтону на порушення Москвою суверенітету України.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що занепокоєний рішенням Росії щодо визнання так званих «ЛДНР». «Сильно занепокоєний рішенням Росії щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України», – написав Гутерреш на своїй сторінці в Twitter. Крім того, генсек наголосив на повній підтримці ООН суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що у зв'язку з визнанням незалежності так званих «ДНР» і «ЛНР» її країна запровадить економічні санкції проти Росії.

У повідомленні уряду ФРН за підсумками телефонних переговорів Олафа Шольца з Макроном і Байденом, що відбулись ввечері у понеділок, 21 лютого, наголошується, що «цей крок не залишиться без відповіді». Західні союзники висловили солідарність з Україною і пообіцяли не відступати від своєї «прихильності до територіальної цілісності та суверенітету» країни, а також «вжити всіх зусиль, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації».

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що влада Росії, визнавши незаконні утворення на території ОРДЛО, завдала «серйозного удару по зусилля з пошуку мирного шляху врегулювання конфлікту та порушило суверенітет України».

Міністерство закордонних справ Чехії також заявило, що рішуче засуджує визнання кремлем «незалежності» так званих «Донецької та Луганської народних республік». Таке визнання є «явним порушенням Хартії ООН, Мінських домовленостей і Будапештського меморандуму 1994 року», йдеться в заяві чеського МЗС.

Також прем’єр-міністр Чехїі Петр Фіала у твітері заявив про «про порушення міжнародного права і про акт агресії щодо сусідньої суверенної країни». «Події, які ми спостерігаємо в Україні, ні в якому разі не можна ігнорувати», – написав він.

МЗС Словаччини у своїй заяві наголосило, що такий крок Москви є неприйнятним і розходиться із «декларованим інтересом шукати конструктивні рішення в дипломатичному діалозі у відповідних міжнародних форматах». «Наша принципова закордонно-політична позиція – підтримка політичного суверенітету, незалежності і територіальної ціліснісності нашого сусіда – України», – йдеться у заяві.

Засудила визнання незалежності ОРДЛО і Туреччина. «Це кричуще порушення міжнародного права, яке має викликати найсуворішу відповідь міжнародної спільноти. Ми твердо підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України», – йдеться у заяві МЗС Туреччини.

Спецпредставник голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні та у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мікко Кіннунен, висловивши своє «глибоке співчуття» щодо рішення Росії. Він заявив, що «визнання незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР» суперечить мінським угодам».

Президент Серібії Александр Вучич відмовився від визнання «Донецької та Луганської народних республік». Втім політик заявив, що його країна «опинилася під політичним тиском після рішення Путіна про визнання «ДНР» та «ЛНР». За словами Вучича, «хоча Сербія на європейському шляху і підтримує територіальну цілісність України, але 85% громадян будуть на боці Росії».

Не обійшлося і без відверто комічних заяв. Для прикладу надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен написала наступне: «Незвичайні часи вимагають незвичайних заходів: і український прапор зараз майорить перед посольством Німеччини в Києві». Наразі не відомо, що саме розуміла німецька дипломатка, говорячи про «незвичайні заходи».

Незвичайні часи вимагають незвичайних заходів: і український прапор зараз майорить перед посольством Німеччини в Києві. #StandWithUkraine #МиРазом pic.twitter.com/I5ZaxwyA9t — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) February 21, 2022

А хто ж визнав?

Тим часом зі привітаннями на адресу Росії та терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР». Координатор групи Держдуми РФ у зв'язках з парламентом Сирії, Дмитро Саблін повідомив, що влада Сирії, а саме підтримуваний росією сирійський диктатор Башар Асад, готовий слідом за Росією визнати незалежність «ДНР» та «ЛНР».

Глава окупованої території Грузії та невизнаної в світі Південної Осетії Анатолій Бібілов назвав визнання Москвою суверенітету «Донецької та Луганської народних республік» очікуваним, обґрунтованим та виправданим рішенням». Через деякий час рішення Путіна привітав глава Абхазії Аслан Бжанія.

Про готовність визнання квазідержавних утворень «ДНР» та «ЛНР» на території українського Донбасу заявили також Венесуела, Куба та Нікарагуа єменські хусити.

Своєю чергою російські пропагандистські ЗМІ почали повідомляти, що визнання «ДНР» та «ЛНР» зустріли салютом. Як «доказ» в мережі поширювали відео з окупованого донецька на якому близько двох десятків чоловіків з російськими прапорами скандували «Росія» та запускали феєрверки. Робили вони це на камери значної кількості російських журналістів.

Реакція України

Генпрокурорка Ірина Венедіктова задовго до виступу Путіна повідомила, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження ще після заяв депутатів Держдуми та учасників засідання Радбезу РФ про визнання «Л/ДНР». Однак після підписанням указів президентом РФ вона повідомила про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України - публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у ніч на вівторок, 22 лютого повідомив, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР».

Секретар РНБО Олексій Данілов ненадовго вийшов до преси і розповів, що засідання РНБО ще триває і їх перевели у режим роботи 24/7, а позицію України щодо визнання Росією ОРДЛО пізніше озвучить президент.

Близько 2:00 ночі Володимир Зеленський оприлюднив термінове звернення. За словами Зеленського, Україна «однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави» та покладає всю відповідальність за наслідки на політичне керівництво Росії.

«Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах «Нормандського формату», – заявив президент.

Він додав, що на тлі загострення безпекової ситуації Київ ініціював низку зустрічей – зокрема зустріч сторін Будапештського меморандуму, екстрене засідання Ради Безпеки ООН, спецзасідання ОБСЄ та екстрене скликання саміту в «Нормандському форматі».

Чи будуть санкції?

Наразі нових санкцій проти бойовиків та їхніх російських кураторів, крім США, не запровадила жодна країна. Очікується запровадження санкцій проти бойовиків Великою Британією. Втім, судячи із оприлюднених раніше заяв прем'єра Бориса Джонсона, британські санкції також будуть запроваджені проти Росії.

Попри скликання позачергового засідання глав МЗС для затвердження санкцій проти РФ вже у вівторок, 22 лютого, наразі залишається невідомим, наскільки швидко ЄС запровадить санкції через дії Росії. Крім того, чи будуть європейські санкції спрямовані виключно щодо маріонеткових «держав», а чи проти Росії, наразі жоден із європейських чиновників не може відповісти ствердно.