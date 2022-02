Ввечері у понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» самопроголошених «республік» на тимчасово окупованих територіях сходу України – «ДНР» та «ЛНР».Уже через декілька годин очевидці повідомили про відкрите вторгнення на територію окупованих областей України регулярної російської армії під офіційним формулюванням «для підтримки миру в ЛНР і ДНР».

Такий крок Росії викликав негативну реакцію міжнародного співтовариства, хоча були і ті, хто привітав визнання маріонеткових утворень та оголосили про готовність встановити з ними дипломатичні відносини.

ZAXID.NET зібрав основні політичні меседжі, які прозвучали у перші години після офіційного визнання квазідержавних утворень.

«Визнання»

Близько 20:40 вечора в понеділок російські ЗМІ показали звернення Путіна до росіян. Цьому передувало засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювали ситуацію на Донбасі. Абсолютна більшість членів Радбезу висловилися за визнання маріонеткових утворень на окупованих територіях України, лідери яких – Леонід Пасічник і Денис Пушилін – раніше звернулися з проханням «визнати їх незалежність». Члени Ради безпеки РФ майже півтори години одноголосно переконували Путіна у необхідності такого рішення. До речі, характер трансляції на думку багатьох фахівців вказує, що саме засідання відбулося задовго до офіційного «прямого ефіру».

Вже за годину в телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Путін заявив, що підпише указ про визнання «Л/ДНР». Ті висловили розчарування таким рішенням, однак за версією Кремля, заявили про готовність до подальших контактів з російською владою.

У майже годинній промові, що передувала заяві про визнання «ДНР» та «ЛНР», Путін, зокрема, назвав розпад Радянського Союзу, внаслідок якого Україна та низка інших держав відновили свою незалежність, «розпадом історичної Росії».

Традиційно згадавши про «створення України» лідером російських більшовиків Леніним, «кривавий переворот 2014 року», «українську загрозу вступу в НАТО», «обстріли мирних мешканців Донбасу» Путін також пригрозив українцям, що «навчить їх справжній декомунізації».

«Вважаю за необхідне ухвалити рішення, що давно назріло: негайно визнати незалежність і суверенітет «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки». Прошу Федеральні збори підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу й взаємну допомогу з обома республіками», – заявив Путін.

Після цього в ефірі зявилося відео «урочистого підписання» на якому були присутні лідери сепаратистських республік.

Церемонія підписання договорів між Росією та «Л/ДНР»

«Стурбованість, обурення за засудження»

Після того, як президент Росії оголосив про те, що Москва офіційно визнає «незалежність» «Л/ДНР», почала з'являтися реакція міжнародної спільноти.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що визнання «Л/ДНР» є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських домовленостей. «Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною», – йдеться у повідомленні Борелля у Twitter.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.