У ніч на 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій через визнання Росією незалежності так званих «ДНР» і «ЛНР». Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Санкції забороняють нові інвестиції та фінансову діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.

В указі йдеться, що визнання Росією ОРДЛО суперечить її зобов'язанням щодо Мінських угод і створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України і тим самим є надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США.

Очікується, що наступний пакет санкцій через визнання ОРДЛО запровадять безпосередньо проти Росії.

Як інформував ZAXID.NET, російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська нібито «для підтримки миру».

Водночас очевидці в окупованому Донецьку вже повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.