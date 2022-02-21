Путін доручив військовим забезпечити «підтримку миру» у самопроголошених «ДНР» та «ЛНР»

Президент Росії Володимир Путін в указах про визнання «ЛНР» та «ДНР» доручив ввести на окуповані українські території російські війська для «підтримки миру». Про це йдеться у відповідних указах про визнання «Л/ДНР», опублікованих пізно ввечері, 21 лютого.

«У зв'язку зі зверненням Голови Донецької Народної Республіки Міністерству оборони Російської Федерації забезпечити до укладення договору, названого у пункті 3 цього Указу, здійснення Збройними Силами Російської Федерації на території Донецької Народної Республіки функцій щодо підтримання миру», – йдеться в пункті 4 одного із опублікованих указів.

Аналогічне формулювання міститься в указі, який стосується території так званої «ЛНР».

Водночас «Радіо Свобода» з посиланням на очевидців з окупованого Донецька повідомляє про рух колони танків і бронетехніки з Донецька до лінії фронту.

Жителі повідомляють про захід надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

Як повідомили кілька очевидців близько 23 години, колона пройшла близько години тому прямо по центру міста, вулиці Університетській, та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу «за вісім років».

«На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З’їжджали на трасу з центра Донецька», – цитує місцевого жителя проект «Радіо Свобода» «Донбас.Реалії».

«Танки, дуже багато. Та БТРи. І людей везли. Годину техніка їхала», – повідомила інша очевидиця з центру міста.

Водночас пабліки у Telegram відео із нібито входженням російських військ на окуповані території.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко пише, що російська армія вперше за вісім років відкрито заходить на суверенну українську територію.

«Не «іхтамнєт», не «заблукали», а чисті неприховані регуляри. І вперше проти наших хлопців на Донбасі стоятимуть не «шахтарі та трактористи», а солдати ЗС РФ. З хорошого - Мінським угодам, якими мучили нас сім років і вороги, і друзі, відтепер кінець», – написав він.

Інформацію про переміщення великих колон бронетехніки на території окупованої Донеччини підтверджує російський «Интерфакс».

Зауважимо, що згідно з опублікованими російськими ЗМІ пізно вночі текстами договорів між Росією та самопроголошеними «республіками», договори Росії з «ЛНР та ДНР» дають право використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території один одного, передбачають спільну охорону кордонів Донбасу. Вони передбачають спільну оборону та створення на території «Л/ДНР» російських військових баз. Договори Росії з «ДНР та ЛНР» укладені на 10 років.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як інформував ZAXID.NET, 15 лютого депутати Держдуми Росії більшістю голосів ухвалили звернення до Володимира Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених «Л/ДНР». У відповідь на це у Кремлі тоді заявили, що Путін узяв до уваги звернення, однак погодився, що воно не відповідає Мінським домовленостям.