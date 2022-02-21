Російський президент Володимир Путін ввечері у понеділок, 21 лютого, заявив про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

«Вважаю за необхідне негайно визнати незалежність «ДНР» та «ЛНР», — заявив Путін під час майже 40-ка хвилинного звернення.

Президент держави-агресорки закликав Держдуму та Раду Федерації негайно визнати псевдореспубліки та підписати з ними договори про дружбу і співробітництво.

Раніше сьогодні ухвалити таке рішення президенту країни-агресорки рекомендували члени Ради безпеки Російської Федерації.

Крім того, 15 лютого депутати Держдуми Росії більшістю голосів ухвалили звернення до Володимира Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених «Л/ДНР». У відповідь на це у Кремлі заявили, що Путін узяв до уваги звернення, однак погодився, що воно не відповідає Мінським домовленостям.

Зазначимо, що Верховна Рада 15 лютого звернулась до міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених республік. Зокрема український парламент просить світ не підтримувати будь-які рішення Росії щодо визнання «Д/ЛНР».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей.

Росія раніше вже визнавала «незалежність» Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну «державу» не визнала, але має там своє консульство. Міністр оборони України також говорив, що Росія готується до визнання ОРДЛО за відпрацьованим у Грузії сценарієм.

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