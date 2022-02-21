Ватажки «Л/ДНР» просять Путіна офіційно визнати їх «республіки»

Ватажки терористів «Л/ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін звернулися до Володимира Путіна з проханням «визнати їх незалежність». Про це повідомляє російська агенція «РИА Новости».

Пушилін та Пасічник просять Путіна «визнати незалежність республік», при цьому пропонуючи розглянути можливість договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.

Перед цим представник так званої народної міліції «ДНР» заявив, що «Л/ДНР» потрібна моральна, фінансова та військова допомога Росії.

«Люди, що живуть тут, повинні знати, що за їхньою спиною нас ніхто не зрадить, що ми є друзями... Коли люди побачать це, дихати стане легше», – заявив він.

Раніше Володимир Путін уже «взяв до уваги» звернення Держдуми РФ із закликом визнати самопроголошені «Л/ДНР». У Кремлі заявили, що визнання «Л/ДНР» не відповідає Мінським домовленостям.

Попри це, на 21 лютого в РФ скликано засідання Радбезу, на якому, ймовірно, можуть розглянути питання щодо визнання угруповань з Донбасу.