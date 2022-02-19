Мобілізацію проведуть по всій території «ДНР»

Ватажок самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін заявив, що підписав «указ» про загальну мобілізацію населення.

Пушилін закликав прибути у військові комісаріати «земляків, як перебувають у запасі» та звернувся до «всіх чоловіків «республіки», здатних тримати в руках зброю».

«Закликаю земляків, які перебувають у запасі, прибути у військові комісаріати. Сьогодні мною підписано указ про загальну мобілізацію. Звертаюсь до всіх чоловіків республіки, здатних тримати в руках зброю, стати на захист своїх сімей, своїх дітей, дружин, матерів. Спільними зусиллями ми досягнемо бажаної та необхідної нам усім перемоги», – йдеться у заяві Пушиліна, яку цитує сепаратистський інформаційний ресурс «Донецьке агентство новин».

Мобілізацію проведуть по всій території «ДНР». Пушилін також «ухвалив поставити техніку для потреб збройних сил, інших військових формувань та органів».

Як інформував ZAXID.NET, 18 лютого, бойовики маріонеткових квазідержавних проросійських утворень «ЛНР» та «ДНР» оголосили про евакуацію мешканців окупованих територій нібито через те, що ЗСУ готують «наступальну операцію» на Донбасі.

Натомість влада України це вкотре спростувала та наголосила, що ніколи не віддасть такий наказ і не реагуватиме на провокації. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Україна не готує наступальної операції та закликав українців, які мешкають на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, не вірити російським бойовикам, оскільки вони навмисно використовують населення для ескалації.

Цікаво, що звернення ватажків «ДНР» і «ЛНР» Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника щодо «евакуації» жителів окупованих районів Донбасу були записані 16 лютого, за день до різкого загострення ситуації на Донбасі.

Українські експерти заявили, що «евакуація» жителів ОРДЛО має вигляд підготовки до провокації, оскільки реальних причин для евакуації населення немає.

Зауважимо, що на тлі стягування російських військ до кордону України бойовики 17 лютого різко збільшили кількість обстрілів на Донбасі: з початку року штаб ООС зазвичай фіксував від двох до п’яти порушень режиму тиші, а 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів. 18 лютого, штаб ООС зафіксував 66 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.