Бойовики маріонеткової республіки готуються відбивати «напад ЗСУ»

Ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник підписав «указ» про оголошення загальної мобілізації серед населення «республіки».

Згідно з «документом», мобілізація оголошена з метою «відбиття агресії щодо «ЛНР», приведення військових формувань та органів, спеціальних формувань на повну бойову готовність, а також укомплектування їх особовим складом», повідомляють підконтрольні бойовикам «ЛНР» інформаційні сайти.

Також згідно з указом, усім чоловікам віком від 18 до 55 років заборонений виїзд з «ЛНР».

Зазначимо, що зранку 19 лютого стало відомо, що очільник бойовиків «ДНР» Денис Пушилін підписав «указ» про мобілізацію у «республіці».

Як інформував ZAXID.NET, 18 лютого, бойовики маріонеткових квазідержавних проросійських утворень «ЛНР» та «ДНР» оголосили про евакуацію мешканців окупованих територій нібито через те, що ЗСУ готують «наступальну операцію» на Донбасі.

Звернення ватажків «ДНР» і «ЛНР» Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника щодо «евакуації» жителів окупованих районів Донбасу були записані 16 лютого, за день до різкого загострення ситуації на Донбасі.

Натомість влада України це вкотре спростувала та наголосила, що ніколи не віддасть такий наказ і не реагуватиме на провокації. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Україна не готує наступальної операції та закликав українців, які мешкають на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, не вірити російським бойовикам, оскільки вони навмисно використовують населення для ескалації.