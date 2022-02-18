Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупаційна влада навмисно використовує місцевих мешканців для ескалації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Україна не готує наступальної операції та закликав українців, які мешкають на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, не вірити російським бойовикам, оскільки вони навмисно використовують населення для ескалації.

«Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ ЗСУ та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Вкотре повторюю – військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій – політико-дипломатичний», – наголосив Залужний у зверненні 18 лютого.

За його словами, наступальна операція на Донбасі не розглядаються, оскільки вона призведе до чисельних жертв серед цивільного населення. Він додав, що українські військові стріляють у відповідь лише у разі загрози життю особового складу чи місцевих, тоді як російські окупанти здійснюють численні порушення режиму припинення вогню.

«Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій – не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття», – заявив він.

Залужний також закликав місцевих мешканців довіряти лише офіційним українським джерелам інформації, а не російській пропаганді.

Загострення на Донбасі

Російські окупанти другу добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі. Так, 17 лютого під вогонь потрапили дитячий садок у Станиці Луганській, де в результаті влучання снаряда контузило двох працівниць, та школа у Врубівці.

Вже 18 лютого ватажки «ЛДНР» оголосили про початок масової евакуації населення з непідконтрольних Україні територій Донеччини та Луганщини до Ростовської області у Росії через нібито «плани України почати наступальну операцію». Напередодні головнокомандувач ЗСУ повідомляв, що бойовики можуть почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.