В Донецьку планується евакуація місцевого населення

Через можливе загострення ситуації проросійські бойовики готують евакуацію населення в окупованих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Зокрема, планується вивозити людей з Донецька. Про це ввечері у четвер, 17 лютого, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомили у відомстві, за інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням.

«Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також повідомили, що станом на 19:00 поточної доби з боку російських окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«Противник здійснив прицільні обстріли об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб. При цьому, використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з ранку 17 лютого на Донбасі загострилася ситуація. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.

Нагадаємо, що раніше сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Організації Обʼєднаних Націй заявив, що Росія може використати як формальну причину для вторгнення в Україну нібито порушення прав етнічних росіян. Серед імовірних провокацій, які також може використати Росія для початку війни Блінкен назвав сфабрикований теракт усередині Росії, вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях, фейковий або навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї.

Після цього російський уряд збереться на «екстрену нараду», де видасть прокламації, в яких оголосить, що Росія має відреагувати, щоб захистити російських громадян або етнічних росіян в Україні. І після цього нібито і почнеться атака.