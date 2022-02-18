Рішення про евакуацію пояснюють підготовкою до імовірного наступу ЗСУ

Очільник бойовиків самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін і ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник у пятницю, 18 лютого, оголосили про початок масової евакуації населення з непідконтрольних Україні територій Донеччини та Луганщини до Росії через нібито плани України почати наступальну операцію.

Як повідомляє російське агентство «РБК», у своєму відеозверненні Пушилін уточнив, що з 18 лютого мешканців евакуювали до Ростовської області через зростання напруженості у регіоні.

«Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку», – заявив він, додавши, що за домовленістю з Росією в Ростовській області підготовлені місця для розміщення людей, і евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним.

Пушилін уточнив, що організацією евакуації займатимуться штаби територіальної оборони, які мають забезпечити транспорт, та керівники підприємств та установ, відповідальні за виїзд сімей співробітників.

Рішення про евакуацію Пушилін пояснив тим, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом «накаже військовим перейти в наступ, реалізувати план вторгнення на територію «Донецької та Луганської Народних Республік».

Своєю чергою, як інформує «Бабель», Леонід Пасічник закликав жителів непідконтрольної Україні території Луганщини евакуюватися до Росії через «загрозу прориву Збройних сил України вглиб республіки».

«Доручаю главам територій, правоохоронним органам та надзвичайним службам організувати евакуацію соціальних обʼєктів та допомогти населенню у доставленні до прикордонних пунктів», – йдеться у заяві Пасічника, опублікованій на сайті глави «ЛНР».

Він додав, що Росія готова прийняти жителів «республіки» та закликав «усіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, стати на захист своєї землі».

Тим часом в окупованому Донецьку спрацювала сирена цивільної оборони, повідомляє російський «Інтерфакс». Російське агентство РІА «Новости» опублікувало відповідні відео.

Водночас як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на спікера президента Росії Дмитра Пєскова, у Кремлі не мають інформації про початок евакуації жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей, про яку оголосили ватажки бойовиків.

«Не маю інформації про те, що зараз там відбувається», – сказав Пєсков.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що «влада» окупованої частини Донецької області може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.

17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни можуть вигадати собі привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити в цьому українських військових і вдертися до України, зокрема, під приводом «захисту російського населення».

Нагадаємо, раніше Держдума РФ направила президенту Володимиру Путіну звернення із проханням визнати «ДНР» та «ЛНР». Комуністи пояснили, що таке рішення дозволить захистити їх мешканців від зовнішніх загроз та геноциду. Путін, коментуючи цю ініціативу, заявив, що для вирішення проблем Донбасу Росія має зробити все, але при цьому зважаючи на «не до кінця реалізовані можливості щодо виконання Мінських угод».