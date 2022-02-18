Президент Росії Володимир Путін доручив виплатити кожному, хто прибуває до Ростовської області з окупованої росіянами частини Донбасу, по 10 тис. російських рублів (еквівалент 3,6 тис. грн). Про відповідне розпорядження повідомив речник глави держави-агресора Дмитро Пєсков, якого цитує російський «Інтерфакс» 18 лютого.

Крім виплати грошей, Путін також доручив голові МНС терміново вилетіти до Ростовської області для організації розміщення біженців. Раніше ватажки «Л/ДНР» оголосили про початок масової евакуації населення з окупованої частини Донбасу до Росії через нібито «плани України почати наступальну операцію».

У відповідь на заяви бойовиків Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив українців, які мешкають на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, що Україна не готує наступальної операції. Він закликав не вірити окупантам, оскільки ті навмисно використовують населення для ескалації.

Загострення на Донбасі

Росіяни вже другу добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю. Через численні обстріли Україна навіть скликала екстренне засідання у ТКГ, однак Росія відмовилася брати у ньому участь.

Лише за 17 лютого під російські обстріли потрапили 22 населені пункти, зокрема дитячий садок у Станиці Луганській, де в результаті влучання снаряда контузило двох працівниць, та школа у Врубівці. Загалом росіяни порушили режим припинення вогню 60 разів.