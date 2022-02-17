Снаряд влучив у музичну залу дитсадка, де не проходили заняття. Діти не постраждали

Російські окупаційні війська на Луганщині у четвер, 17 лютого, обстріляли Станицю Луганську із важкої артилерії. Один снаряд пробив стіну дитячого садка – двоє працівників отримали контузії. Про це повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

В результаті обстрілу половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Штаб ООС зазначає, що українські військові одразу евакуювали мирних мешканців в укриття.

Керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко у коментарі «Бабелю» розповів, що обстріл розпочався о 9:00 і тривав близько сорока хвилин.

Постраждалих доправили до лікарні, вони перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених та травмованих немає – снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття.

Наразі на місці події працюють співробітники ДСНС. Водночас місцеві мешканці чекають на повідомлення про початок тиші.