Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала скупчення танків, гаубиць і гармат, які російські бойовики розмістили за межами виділених місць зберігання на окупованому Донбасі. Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 16 лютого.

Так, у окупованих районах Донецької і Луганської областей спостерігачі виявили 82 танки, 38 артилерійських гармат і 10 самохідних гаубиць. Вони розміщені на 5 полігонах поблизу населених пунктів: Покровка (36 км на схід від Донецька) Круглик (31 км на південний захід від Луганська) Мирне (28 км на південний захід від Луганська) Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська).

Раніше українська розвідка повідомляла, що Командування ЗС РФ проводить інспекцію у бойовиків «Л/ДНР» на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Вони перевіряють окупаційні війська на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності.