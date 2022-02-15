Командування ЗС РФ проводить інспекцію у бойовиків «Л/ДНР» на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Інспекційні групи почали прибувати до ОРДЛО з минулого тижня, вони перевіряють окупаційні війська на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 15 лютого.

Крім того, окупанти продовжують доукомплектування людьми угруповання «ЛНР» і «ДНР». Розвідка зазначає, що вони влаштовують рейди по приватних підприємствах, громадських місцях та виявляють придатних до військової служби осіб, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах.

Нагадаємо, що 15 лютого депутати Держдуми Росії більшістю голосів ухвалили звернення до Володимира Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених «Л/ДНР». У відповідь на це Україна звернулась до міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених республік. Зокрема український парламент просить світ не підтримувати будь-які рішення Росії щодо визнання «Д/ЛНР».

Ситуацію на кордоні України: коротко про головне

Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових та влаштувала машстабну блокаду Чорного Моря. Крім того, росіяни стягнули військову техніку та обладнання до Білорусі, зокрема ракетні комплекси С-400 та «Іскандер», штурмовики Су-25, гелікоптери, військові намети тощо. На тлі загрози російського вторгнення США, Велика Британія, Канада, Литва і Естонія направили до України вантажі із військовою допомогою.

США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор. За даними Der Spiegel, напад на Україну може статися вже наступної середи – 16 лютого. На цьому тлі МЗС низки країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну, а США, Німеччина, Канада та Австралія заявили про перенесення своїх дипломатичних представництв у Львів.