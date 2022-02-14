Рада нацбезпеки України провела закрите засідання через російську загрозу

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов стверджує, що силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, а саме 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії. Про це він заявив за підсумками закритого засідання РНБО, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогодні на території нашої країни, ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни. Але ситуація перебуває абсолютно під контролем, ба більше – ми наразі не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися 16-го або 17-го числа. Ми цього не бачимо», – сказав Данілов.

За його словами, дані української розвідки та розвідки іноземних партнерів України вказують на те, що наразі завданням агресора є передусім внутрішня дестабілізація України, без якої проведення будь-яких подальших ворожих дій проти нашої держави не можливе.

Секретар РНБО додав, що до дестабілізації влада України готова. Натомість українських громадян Данілов окремо закликав не роздмухувати паніку, оскільки це «дуже небезпечно».

Як інформував ZAXID.NET, Росія наразі зосередила біля України 140 тис. своїх військових. Вона вимагає від України виконувати Мінські домовленості за своїм сценарієм. Також Росія вимагає від НАТО ніколи не включати до свого складу Україну, не розширюватися на схід і повернутися до конфігурації 1997 року, коли до його складу входили 17 країн, а не 27, як зараз.

Американська розвідка раніше заявляла, що ймовірний напад Росії на Україну розпочнеться 16 лютого.

На тлі загрози ймовірного вторгнення понад 10 країн закликали своїх громадян покинути Україну. Крім того, Канада і США перенесли свої посольства з Києва до Львова, а Німеччина переносить з Дніпра до Львова своє консульство.