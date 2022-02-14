Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує, що всі структури МВС виконують поставлені завдання щодо гарантування внутрішньої безпеки України, а українцям варто зберігати спокій і продовжувати свою щоденну роботу.

«300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників і рятувальників щодня несуть свою службу на захисті внутрішньої безпеки України. Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку РФ, ніхто не панікує і не боїться – кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців", – сказав міністр у відеозверненні, оприлюдненому в понеділок, 14 лютого, на YouTube-каналі МВС.

Монастирський зазначив: «Ми віримо в наші Збройні сили. Вони, разом з дипломатами та розвідниками, забезпечують зовнішню безпеку України».

Також міністр запевнив, що міністерство докладе всіх зусиль для недопущення сепаратистських проявів, які мали місце навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку.

«Повторення Слов'янська ми також не допустимо. Якщо якийсь “гіркін” спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашими спецпризначенцями без попередження і жодних вагань», – запевнив глава відомства.

Говорячи про те, чим кожен українець може допомогти своїй країні, Монастирський зазначив: «По-перше, зберігайте спокій, не панікуйте. Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою і організованішою. По-друге: кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує щодня, щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства».

«Україна – сильна та єдина. Все буде добре», – впевнений міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, Росія наразі зосередила біля України 140 тис. своїх військових. Вона вимагає від України виконувати Мінські домовленості за своїм сценарієм. Також Росія вимагає від НАТО ніколи не включати до свого складу Україну, не розширюватися на схід і повернутися до конфігурації 1997 року, коли до його складу входили 17 країн, а не 27, як зараз.

Американська розвідка раніше заявляла, що ймовірний напад Росії на Україну розпочнеться 16 лютого.

На тлі загрози ймовірного вторгнення понад 10 країн закликали своїх громадян покинути Україну. Крім того, Канада і США перенесли свої посольства з Києва до Львова, а Німеччина переносить з Дніпра до Львова своє консульство.