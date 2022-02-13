США переводить дипломатичних співробітників свого посольства з Києва до Львова. Про це у неділю увечері, 13 лютого, повідомила «Європейська правда» з посиланням на співрозмовника у дипломатичній службі США.

Рішення про переїзд було ухвалене терміново, як відповідь на зміну безпекових оцінок, переїзд триває просто зараз, у неділю. Наразі у Сполучених штатів немає оцінки того, коли відновиться робота посольства у Києві.

«Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, щойно це дозволить безпекова ситуація. У Львові працюватиме основна команда посольства, керівники відділів тощо», – розповів виданню представник Держдепу.

Повірена у справах США Крістіна Квін також перебазується до Львова. Дипломат підкреслив, що у будівлі посольства у Києві, попри це рішення лишається працювати технічний персонал, зокрема для забезпечення безпеки будівель.

Раніше, у суботу, Держдеп наказав залишити Київ також дипломатам, які не займають критично важливі посади, вони поїхали з України.

Раніше про перенесення своїх посольств з Києва до Львова заявили Канада та Австралія. Німеччина також повідомила про перенесення свого генконсульства з Дніпра у Львів.