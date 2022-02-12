Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про тимчасове перенесення німецького консульства з Дніпра до Львова. У посольстві ФРН в Києві зменшать кількість дипломатів.

«Ми залишимо наше посольство в Києві відкритим, але скоротимо кількість дипломатів. Наше генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року розташоване в Дніпрі, буде тимчасово переміщено до Львова», – заявила Анналена Бербок у суботу, 12 лютого.

Додамо, що у Львові з 2000 року уже діє почесне консульство Німеччини, діяльність якого охоплює західний регіон країни.

Додамо, що упродовж останніх кількох днів МЗС різних країн закликають своїх громадян негайно покинути Україну через ризик вторгнення РФ.