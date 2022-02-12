Міністерство закордонних справ України закликало українців зберігати спокій та уникати паніки. МЗС України запевнило, що країна готова до різних сценаріїв розвитку подій та працює над утриманням Росії в руслі дипломатичного діалогу.

«Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку», – йдеться у заяві МЗС України, опублікованій 12 лютого.

МЗС запевнило, що ЗСУ постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет.

При цьому відомство зазначило, що українські дипломати цілодобово перебувають на зв’язку з усіма ключовими партнерам та оперативно отримують необхідну безпекову інформацію, яка дозволяє вживати Україні своєчасні дії.

«З самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво нашої держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя», – зазначило МЗС України.

Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових. США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор, тобто до 20 лютого. На тлі російської загрози МЗС низки країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну.