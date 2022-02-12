Міністерства закордонних справ низки країн закликати своїх громадян якнайшвидше залишити Україну. Все через ризик російського вторгнення.

Такі попередження 11 лютого вже опублікували МЗС Данії, Великої Британії, Норвегії, Ізраїлю, Південної Кореї, Чорногорії, Латвії, Японії та Нідерландів. Зазначимо, що Ізраїль також вирішив евакуювати з України сім’ї своїх дипломатів.

Варто зазначити, що на території Україну перебуває 129 дипломатичних представництв. Наприкінці січня про наміри евакуювати членів родин і частини дипломатів звернулися лише чотири країни – Велика Британія, Німеччина, Австралія та США. Інші установи продовжують працювати у штатному режимі.

Раніше 11 лютого радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав громадян США, які перебувають в Україні, негайно виїхати звідти впродовж наступних 24-48 годин. З його слів Росія може розпочати вторгнення ще під час проведення Зимових Олімпійських ігор, тобто до 20 лютого. Він підкреслив, що, на думку офіційного Вашингтона, в Росії ще не ухвалили рішення з цього приводу.

Нагадаємо, що Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових. Аналітики прогнозували, що Росія завершить підготовку до вторгнення через два тижні.