Посольство Ізраїлю в Україні працюватиме, але сім'ї дипломатів з України евакуюють

Міністерство закордонних справ Ізраїлю вирішило евакуювати з України сім’ї своїх дипломатів, а також рекомендувало ізраїльтянам не відвідувати Україну через загострення безпекової ситуації. Також влада Ізраїлю закликала своїх громадян переглянути необхідність перебування в Україні.

«МЗС Ізраїлю прийняло рішення про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів. Посольство продовжує свою роботу», – сказано у повідомленні посольства, опублікованому увечері в п’ятницю, 11 лютого.

Слідом за оприлюдненням попередження щодо поїздок до України, МЗС Ізраїлю прийняло рішення про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів.

Посольство продовжує свою роботу. — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) February 11, 2022

Крім того, МЗС Ізраїлю рекомендує своїм громадянам, які перебувають в Україні, переглянути необхідність перебування в країні та уникати наближення до зон підвищеної небезпеки. Також їх просять зареєструватися на спеціальному сайті. Також МЗС Ізраїлю рекомендувало громадянам цієї країни не їхати в Україну.

У зв’язку із загостренням ситуації в Україні, МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам Ізраїлю, які знаходятся в Україні, переглянути необхідність перебування в країні та уникати наближення до зон підвищеної небезпеки. МЗС рекомендує громадянам Ізраїлю утриматися від поїздок до України. — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) February 11, 2022

Зазначимо, що на тлі можливого нового вторгнення Росії в Україну відповідні рекомендації своїм громадянам також надали Чорногорія, Нідерланди, США і Австралія.

Про евакуацію сімей своїх дипломатів і другорядних співробітників посольств заявили США, Велика Британія, Німеччина й Австралія.