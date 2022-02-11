Ізраїль оголосив про евакуацію з України сімей своїх дипломатів
Посольство Ізраїлю у Києві продовжить роботу
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Міністерство закордонних справ Ізраїлю вирішило евакуювати з України сім’ї своїх дипломатів, а також рекомендувало ізраїльтянам не відвідувати Україну через загострення безпекової ситуації. Також влада Ізраїлю закликала своїх громадян переглянути необхідність перебування в Україні.
«МЗС Ізраїлю прийняло рішення про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів. Посольство продовжує свою роботу», – сказано у повідомленні посольства, опублікованому увечері в п’ятницю, 11 лютого.
Крім того, МЗС Ізраїлю рекомендує своїм громадянам, які перебувають в Україні, переглянути необхідність перебування в країні та уникати наближення до зон підвищеної небезпеки. Також їх просять зареєструватися на спеціальному сайті. Також МЗС Ізраїлю рекомендувало громадянам цієї країни не їхати в Україну.
Зазначимо, що на тлі можливого нового вторгнення Росії в Україну відповідні рекомендації своїм громадянам також надали Чорногорія, Нідерланди, США і Австралія.
Про евакуацію сімей своїх дипломатів і другорядних співробітників посольств заявили США, Велика Британія, Німеччина й Австралія.