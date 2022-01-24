Влада Великої Британії вирішила відкликати з України половину працівників свого посольства в Україні на тлі зростання загрози вторгнення Росії в Україну, повідомляє в понеділок, 24 січня, BBC.

За словами чиновників, жодних погроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться на батьківщину.

Це сталося після того, як США наказали родичам працівників їхнього посольства покинути Україну і дозволили це зробити частині працівників, які цього забажають, заявивши, що російське вторгнення може статися «у будь-який момент». МЗС України назвало такі дії Державного департаменту США «надмірною обережністю».

У свою чергу голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ заявив, що «не варто драматизувати ситуацію» і ЄС не буде евакуйовувати працівників зі свого представництва в Україні, оскільки, допоки тривають переговори, причин для цього немає.

Водночас Росія заперечує плани вторгнення в Україну.

Велика Британія раніше надала Україні протитанкові засоби.