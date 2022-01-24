Державний департамент США ухвалив рішення скоротити чисельність свого посольства в Україні за рахунок категорії найманих працівників, а також членів сімей дипломатичного персоналу у зв'язку із військовими загрозами з боку Росії.

«Державний департамент 23 січня 2022 року дозволив добровільний від'їзд найманих співробітників посольства США в Києві, а також дав вказівку про виїзд членів їхніх сімей у зв'язку з загрозою воєнних дій з боку Росії, що зберігається», – йдеться в заяві держдепу.

У рекомендаціях Держдепу наголошується, що виїзд співробітників є добровільним, тоді як виїзд їхніх сімей – обов’язковим.

Одночасно відомство рекомендувало громадянам США, що перебувають в Україні, подумати про те, щоб залишити її територію комерційними рейсами.

У заяві Держдепу наголошується, що на тлі зростання загроз російських військових дій, поширення коронавірусної інфекції, а також «рівня злочинності та громадянських заворушень», що відбуваються в різних районах України, включаючи Київ, дій, «які іноді переростають у насильство», американським громадянам не рекомендується відвідувати Україну. Утім, ця рекомендація діяла і раніше.

Також США закликали своїх громадян, які вирішили залишитися в Україні, заповнити анкету на сайті Держдепу і зареєструватися у програмі Smart Traveler, щоб отримувати своєчасні сповіщення від американської влади.

«Це розумні запобіжні заходи, вжиті заради безпеки громадян США та урядового персоналу, і вони жодним чином не підривають нашу підтримку чи нашу відданість Україні. Відданість Сполучених Штатів суверенітету й територіальній цілісності України є непохитною. Посольство США в Києві продовжує працювати, а тимчасова повірена в справах Крістіна Квін залишається в Україні», – наголосили в Держдепі.

У посольстві США наголосили, що більшість консульських послуг будуть надаватись і надалі, хоча через погіршення ситуації з Covid-19 посольство наразі має обмежені можливості у оформленні неімміграційних віз.

Нагадаємо, 22 січня американський телеканал CNN повідомив, що США наступного тижня планують евакуювати з України другорядних працівників свого посольства та їхні сім’ї. Увечері того ж дня Держдеп цю інформацію заперечив.