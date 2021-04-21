Держдеп США вніс Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати у зв’язку з поширенням COVID-19. Також Держдеп не радить відвідувати Україну через проблеми з безпекою.

«Не їдьте в Україну через Covid-19. Вживайте заходів підвищеної обережності через злочини та громадянські заворушення. Деякі райони мають підвищений ризик», – сказано у повідомленні Держдепу США, оприлюдненому 20 квітня.

У ньому також міститься заклик не подорожувати до окупованого Росією Криму, через свавілля тамтешніх силовиків, а також на Донбас (особливо в непідконтрольні Україні райони) через збройний конфлікт.

Також у повідомленні Держдепу зазначається, що в Україні Злочини, спрямовані на іноземців та майно, є «загальним явищем».

«Демонстрації, які часом набували жорстокого характеру, регулярно проводяться по всій Україні, зокрема в Києві. Також відбувалися політично націлені вбивства та вибухи. Є повідомлення про насильницькі напади на групи меншин та поліцію з боку радикальних груп», – сказано в повідомленні Держдепу США щодо застережень для подорожей в Україну.

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус, вказавши на дуже високий рівень захворюваності на Covid-19 в Україні.

Якщо американцям все ж необхідно поїхати в Україну, їм радять зробити повне щеплення перед поїздкою. Всі мандрівники повинні носити маски, триматися на відстані 6 футів (1,8 м) від інших, уникати скупчення людей і мити руки.

Уточнюється, що через поточну ситуацію в Україні навіть повністю вакциновані мандрівники можуть піддаватися ризику зараження і поширення варіантів Covid-19.

Як зазначає «Українська правда», Напередодні повідомлялося, що Держдеп США включить 80% країн світу до списку країн, до яких не варто подорожувати у зв’язку з «безпрецедентним ризиком для мандрівників» через пандемію Covid-19.