Сполучені Штати Америки через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів, повідомила 20 квітня прес-служба посольства США в Україні.

Зокрема, 34 мільйони направлять на підтримку зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців. У ці витрати входять:

підтримка відновлення України після пандемії Covid-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців;

підвищення прозорості та розширення економічних можливостей у енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, аби сприяти зростанню довіри з боку інвесторів, залученню інвестицій та підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу;

надання допомоги у розвитку земельного ринку як рушія економічного зростання та надходження інвестицій у аграрний сектор.

14 млн доларів мають бути спрямовані на боротьбу з корупцією. Сюди входять:

підтримка реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій з метою протидії вкоріненим інтересам, аби всі ресурси України використовувалися на благо її народу;

зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров'я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних лікарських засобів з метою скорочення неофіційних виплат з боку пацієнтів та забезпечення доступу до якісних медичних препаратів за нижчою ціною;

підтримка подальшого розвитку платформ електронного врядування, які спрощують доступ громадян до послуг та оптимізують процес отримання ними пенсій, виплат по безробіттю тощо.

На протидію російській агресії передбачено 63 млн доларів. Ці гроші виділені на:

захист прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, що постраждали від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі;

зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи, а також зміцнення українських підприємств, які працюють на сході країни;

розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації з метою протидії зловмисному впливу та дезінформації, підтримки євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

44 млн доларів США виділили на зміцнення демократії та врядування:

розширення судової реформи з метою розбудови більш незалежної системи, яка гарантує дотримання норм верховенства права та рівний доступ до правосуддя, щоб українці почувалися впевненими у тому, що судова система країни забезпечує найкращу відповідність принципам рівності, неупередженості та справедливості;

зміцнення новостворених об’єднаних територіальних громад та забезпечення ширшого надання якісних послуг мешканцям для сприяння просуванню реформи децентралізації;

заохочення молодіжного лідерства та інновацій, а також участь у побудові демократичної, плюралістичної, європейсько орієнтованої України.

Зазначимо, що цю допомогу Україна отримала на тлі зростання російської агресії.