Оксану Маркарову призначили послом України в США 25 лютого

Нова посол України у США Оксана Маркарова вранці у вівторок, 20 квітня, вирушила до Вашингтона. Відповідну інформацію вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket [квитком в один бік]. Від сьогодні – 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine», – написала Маркарова.

Призначення Маркарової послом України в США: хронологія

20 листопада 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував колишню міністерку фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.

30 грудня Україна отримала агреман на призначення Маркарової послом у США.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про її призначення 25 лютого.

Наразі послом України у США є Володимир Єльченко. Міністр закордонних справ України заявив, що зміна посла не пов’язана з питаннями до нього.

Хто така Оксана Маркарова

Оксана Маркарова народилася 28 жовтня 1976 року в Рівному. Була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада працювала у статусі в. о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду.

За інформацією проекту «Схеми: корупція в деталях», Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму елітної нерухомості – історичного будинку на вулиці Борисоглібській на Подолі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову. Після банкрутства «Актив-банк» не зміг розрахуватись з усіма вкладниками. Маркарова причетність до виведення нерухомості заперечила.