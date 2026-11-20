Затриманій загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили на хабарі начальницю відділу земельних відносин, екології та благоустрою Дубровицької міської ради Катерину Пшеничну. Посадовиця отримала від керівника агропідприємства 4700 доларів винагороди за сприяння в оформленні довгострокової оренди землі.

Як повідомила 20 листопада Рівненська обласна прокуратура, 56-річна посадовиця запропонувала керівнику агропідприємства оформити 10-річну оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території громади. Йшлося про 47 га землі відумерлої спадщини.

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Правоохоронці не розголошують прізвища підозрюваної, однак ZAXID.NET із власних джерел стало відомо, що йдеться про начальницю відділу земельних відносин, екології та благоустрою Дубровицької міськради Катерину Пшеничну.

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За даними слідства, вона запевнила підприємця, що підготує необхідні документи та допоможе отримати позитивне рішення міської ради. Свої послуги підозрювана оцінила у 100 доларів за кожен гектар.

За інформацією поліції, у вересні цього року жінка сказала директору товариства, що першочергово йому оформлять передачу близько 50 га землі з неуспадкованих паїв, на які вже виготовили технічну документацію. Керівник підприємства підписав і засвідчив печаткою відповідне клопотання та надіслав його електронною поштою. Згодом депутати підтримали передачу землі в оренду.

18 листопада, одразу після отримання 4700 доларів хабаря, посадовицю затримали у службовому кабінеті. Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та документацію.

Катерину Пшеничну викрили після отримання хабаря (фото прокуратури)

Слідчі повідомили 56-річній жінці про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Наразі вирішують питання про обрання їй запобіжного заходу. Посадовиці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.