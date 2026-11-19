Через неподану декларацію суд заборонив хірургу з Рівного брати участь в експертних командах
Юрій Процюк не задекларував доходи за 2024 рік, хоча знав про такий обовʼязок
Рівненський міський суд оштрафував торакального хірурга Юрія Процюка на 42,5 тис. грн за неподання декларації про доходи. Також йому на рік заборонили працювати у складі експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи.
Як йдеться у вироку від 11 листопада, Юрій Процюк працює в Рівненській обласній інфекційній лікарні. У грудні 2024 року його включили до переліку лікарів, які мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування людини у складі експертних команд. Через це він мав подати щорічну декларацію до 1 квітня 2025 року.
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Під час судового засідання лікар визнав, що не подав декларацію вчасно, хоча знав про такий обов’язок і кримінальну відповідальність за його порушення. Він пояснив, що не мав поважних причин для цього, розкаявся та просив суворо його не карати.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У серпні 2026 року Юрій Процюк усе ж подав декларацію за 2024 рік. У ній він вказав, що володіє будинком із земельною ділянкою в селі Велика Омеляна, а також ділянкою у Дядьковичах. Пересувається лікар на автомобілі Renault Kangoo 2002 року випуску.
Протягом року він заробив у Рівненській обласній інфекційній лікарні 390 тис. грн – у середньому 32,5 тис. грн на місяць. Ще 100 тис. грн хірург зберігав готівкою.
Суддя Олег Костюк визнав Юрія Процюка винним за ст. 366-3 Кримінального кодексу України (умисне неподання декларації) та призначив йому 42 500 грн штрафу із забороною потягом року обіймати посади й виконувати роботу у складі експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.