Рівненський міський суд оштрафував торакального хірурга Юрія Процюка на 42,5 тис. грн за неподання декларації про доходи. Також йому на рік заборонили працювати у складі експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Як йдеться у вироку від 11 листопада, Юрій Процюк працює в Рівненській обласній інфекційній лікарні. У грудні 2024 року його включили до переліку лікарів, які мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування людини у складі експертних команд. Через це він мав подати щорічну декларацію до 1 квітня 2025 року.

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Під час судового засідання лікар визнав, що не подав декларацію вчасно, хоча знав про такий обов’язок і кримінальну відповідальність за його порушення. Він пояснив, що не мав поважних причин для цього, розкаявся та просив суворо його не карати.

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У серпні 2026 року Юрій Процюк усе ж подав декларацію за 2024 рік. У ній він вказав, що володіє будинком із земельною ділянкою в селі Велика Омеляна, а також ділянкою у Дядьковичах. Пересувається лікар на автомобілі Renault Kangoo 2002 року випуску.

Протягом року він заробив у Рівненській обласній інфекційній лікарні 390 тис. грн – у середньому 32,5 тис. грн на місяць. Ще 100 тис. грн хірург зберігав готівкою.

Суддя Олег Костюк визнав Юрія Процюка винним за ст. 366-3 Кримінального кодексу України (умисне неподання декларації) та призначив йому 42 500 грн штрафу із забороною потягом року обіймати посади й виконувати роботу у складі експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.