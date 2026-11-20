Навчання триватимуть з 9 по 22 листопада

Близько 2800 військових із 11 європейських країн беруть участь у масштабних навчаннях на південному сході Польщі. Вони готуються до можливої післявоєнної місії в Україні. Про це 20 листопада повідомило видання The Independent.

Багатонаціональні сили, очолювані Францією та Великою Британією, є позанатовською військовою ініціативою так званої «коаліції охочих» – ширшого об'єднання 37 країн, які підтримують Україну.

У двотижневих навчаннях, що розпочалися 9 листопада, беруть участь військовослужбовці з Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Литви, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Великої Британії. Польща забезпечує логістичну підтримку, а Туреччина долучається до навчань зі Стамбула.

19 листопада президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що французький контингент налічує 1100 військових.

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«Ми проводимо операції на суходолі, у повітрі та на морі», – заявив він.

Під час навчань військові відпрацьовують перекидання особового складу й техніки, спільне управління операціями, протидію атакам дронів і повітряним загрозам, а також ведення боїв у лісистій місцевості. Маневри також передбачають залучення винищувачів і літака-заправника. Це має підготувати сили до можливої допомоги Україні у відновленні контролю над повітряним простором.

На початку листопада командувач Багатонаціональних сил для України (БНС-У / MNF-U), генерал-лейтенант Том Бейтман заявив, що в разі розгортання після встановлення перемир’я ці сили допоможуть відновити та зміцнити Збройні сили України, забезпечити умови для відкриття повітряного простору країни та сприятимуть розмінуванню Чорного моря.

Водночас за словами Бейтмана, військові не виконуватимуть функцій із підтримання миру чи спостереження за дотриманням перемир’я.

Раніше газета The Guardian повідомляла, що європейські військові, яких планують розмістити в Україні після завершення бойових дій, матимуть право застосовувати зброю у відповідь на можливі атаки Росії. Водночас їхня місія матиме виключно оборонний характер.