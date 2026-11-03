Основну частину контингенту становитимуть британські та французькі військові

Європейські військові, яких планують розмістити в Україні після завершення бойових дій, матимуть право застосовувати зброю у відповідь на можливі атаки Росії. Водночас їхня місія матиме виключно оборонний характер. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомила газета The Guardian із посиланням на неназваних західних посадовців.

«Безумовно, ми захищатимемо наші сили від будь-якої агресії», – заявив співрозмовник видання, обізнаний із планами розгортання контингенту. Він наголосив, що європейські військові в Україні виконуватимуть виключно оборонні завдання.

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За інформацією Guardian, майбутні миротворчі сили також не залежатимуть від американських систем і технологій. Зокрема, йдеться про супутниковий зв’язок Starlink компанії SpaceX.

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Генерал-лейтенант Том Бейтман, який очолює Багатонаціональні сили для України, пояснив, що одним із головних завдань контингенту буде допомога українській армії у відновленні та зміцненні після завершення війни. Європейських військових планують розмістити на значній відстані від лінії фронту. Однак правила їхньої місії передбачатимуть можливість захищатися від будь-яких атак росіян, зокрема із застосуванням безпілотників.

Навчання «Коаліції охочих» у Польщі

Відомо, що у листопаді в Польщі мають відбутися військові навчання «Коаліції охочих». Під час них відпрацьовуватимуть сценарій розгортання міжнародного контингенту в Україні після завершення війни. До навчань долучаться тисячі військовослужбовців Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. За словами британського міністра оборони Веса Стритінга, це допоможе підготуватися до забезпечення військової підготовки та післявоєнної відбудови, яких потребуватиме Україна.

«Коаліцію охочих» для захисту України та гарантування миру створили в березні 2025 року. Однією з можливих гарантій безпеки після завершення війни учасники об’єднання називали розміщення військового контингенту на українській території. Тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що чисельність західних сил може перевищити 10 тис. військовослужбовців. Очікується, що основну частину контингенту становитимуть британські та французькі військові.

Нагадаємо, 6 січня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції та Великої Британії. За її підсумками сторони підписали декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню. Документ передбачає підготовку сил на суші, у повітрі та на морі. Водночас моніторинг дотримання режиму припинення вогню планують передати під керівництво США, які також надаватимуть логістичну та розвідувальну підтримку.