Євросоюз наразі встиг підготувати понад 80 тис. українських військових

Країни-члени Європейського Союзу готові направити військових інструкторів в Україну в межах тренувальної місії EUMAM після досягнення перемир’я. Про це сказала верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на брифінгу 29 серпня після неформального засідання міністрів оборони ЄС.

«Сьогодні міністри обговорили роль ЄС у гарантіях безпеки, і очевидно, що Європа повністю виконає свою частину. Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандата нашої військової місії EUMAM для забезпечення навчання, а також консультацій на території України після встановлення перемир’я», – зазначила Каллас.

За її словами, Євросоюз уже підготував понад 80 тис. українських військових і готовий зробити більше. Зокрема, йдеться про розміщення європейських інструкторів у військових академіях та установах України.

Кая Каллас додала, що міністри оборони ЄС висловили «широку підтримку» щодо розширення мандату місії, хоча для цього потрібна одностайність усіх 27 країн-членів.

EUMAM UKRAINE – військова допоміжна місія ЄС з підтримки України, яка діє з 2022 року. У її межах європейські інструктори готують українських військових на території Євросоюзу, покращують забезпечення України озброєннями та інше.

До слова, президент Володимир Зеленський назвав три ключові блоки для розгляду майбутніх гарантій безпеки для України. Йдеться про Сили оборони та їхнє забезпечення, механізм «легкого НАТО», а також санкції проти Росії у разі можливої майбутньої агресії проти України.