225 полк звільнив п'ять сіл на Дніпропетровщині

Бійці 225 окремого штурмового полку заявили про звільнення п’яти сіл у Дніпропетровській області. Про це йдеться у повідомленні, що опубліковане у четвер, 25 грудня, у телеграм-каналі полку.

Як розповіли військові, йдеться про села Хороше, Новоселівка, Орестопіль, Вороне та Соснівка. Деокупація населених пунктів відбувалась восени. Бійці 3-го штурмового батальйону 225-го полку понад 100 діб перебували на позиціях та контратакували окупантів.

«Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед. Усі бійці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород», – йдеться у повідомленні полку.

Вказується, що українські села вдалося звільнити за підтримки бійців 20-го армійського корпусу.

Нагадаємо, 25 жовтня командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв підтвердив, що росіяни прорвались на Дніпропетровщину.