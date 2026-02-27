Володимир Зеленський та Роберт Фіцо поспілкувались телефоном

У пʼятницю, 27 лютого, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та запросив його до України. Про це повідомили в Офісі Президента. Фіцо прийняв пропозицію Зеленського, проте хоче провести зустріч на території якоїсь з країн ЄС.

Під час розмови Володимир Зеленський запросив словацького премʼєра до України, щоб обговорити всі нагальні питання.

Згодом Роберт Фіцо опублікував пост в Х, в якому заявив, що прийняв запрошення Зеленського та готовий провести зустріч щодо співпраці між країнами. Зокрема, серед тем, які порушать під час зустрічі, буде питання транзиту російської нафти до Словаччини та Угорщини.

Втім, Роберт Фіцо не погодився приїжджати до України, зазначивши, що «віддає перевагу зустрічі з президентом України на території однієї з держав-членів ЄС, які президент України часто відвідує».

Водночас Фіцо вчергове звинуватив Зеленського нібито в небажанні запускати нафтопровід та заявив, що український президент начебто відмовився від пропозиції перевірити стан нафтопроводу «через негативну позицію українських спецслужб».

У своєму повідомленні Роберт Фіцо заявив, що це нібито Зеленський вирішив зупинити транзит нафти через гілку нафтопроводу «Дружба». За його словами, словацька розвідка має інформацію, що нафтопровід не пошкоджений і «ніщо не заважає транзиту нафти».

«З розмови з президентом України Володимиром Зеленським у мене склалося чітке враження, що українська сторона не зацікавлена ​​у відновленні транзиту нафти через територію України», – написав Фіцо.

Надаємо, 27 січня внаслідок удару російського дрона по місту Броди на Львівщині припинив роботи нафтопровід «Дружба», яким через території України транспортується російська нафта до Угорщини та Словаччини.

18 лютого Угорщина та Словаччина заявили про припинення експорту дизпалива до України через зупинку нафтопроводу «Дружба». Згодом країни почали погрожувати припиненням постачання електроенергії Україні, але потім відмовилися від своїх погроз. Проте 20 лютого Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, доки постачання нафти до країни нафтопроводом «Дружба» не відновляться.

26 лютого голова МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у нібито шантажі. Угорський дипломат заявив, що Київ вимагає «гроші та зброю» в обмін на ремонт нафтопроводу. У МЗС України категорично відкинули звинувачення, пояснивши, що Сійярто спотворив зміст розмови українського та угорського дипломатів.

27 лютого стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом зі словацьким колегою Робертом Фіцо вирішили створити спільну слідчу комісію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба».