МЗС України спростувало заяви Угорщини щодо шантажу

Міністерство закордонних справ України спростувало заяви міністра МЗС Угорщини Петера Сійярто про нібито шантаж щодо відновлення нафтопроводу «Дружба». Зовнішньополітичне відомство України заявило, що Петер Сійярто спотворив зміст зустрічі українських та угорського дипломатів. Про це МЗС України повідомило у коментарях для« Європейської правди» та hromadske.

Ввечері 26 лютого міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто поширив на своїй фейсбук-сторінці відео, у якому заявив, що Київ на зустрічі з тимчасово повіреним Угорщини повідомив, що не відновлює роботу нафтопроводу «Дружба» через нібито політичні причини. За словами Сійярто, українські дипломати вимагали гроші та зброю в обмін на відновлення роботи ділянки нафтопроводу «Дружба» на території України, через який Угорщина та Словаччина отримують нафту з Росії.

МЗС України заявило, що Петер Сійярто спотворив зміст бесіди між українськими та угорським дипломатами. Там наголосили, що Україна не надавала жодних сигналів щодо відновлення «Дружби» в обмін на гроші чи озброєння. За словами речника МЗС Георгія Тихого, Україна сповістила Угорщину про готовність допомогти захистити її обʼєкти. Через це угорського дипломата викликали на ще одну розмову.

«На другій зустрічі, яка відбулася за кілька годин після першої, йому була доведена неприпустимість перекручування змісту розмов, з примарною надією, що з другого разу до Будапешта дійде не спотворений зміст», – цитує hromadske повідомлення МЗС.

Нагадаємо, вранці 27 січня росіяни вдарили дроном по об’єкту нафтопроводу в місті Броди на Львівщині. Він є частиною південної гілки нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Словаччини та Угорщини.

18 лютого Угорщина та Словаччина заявили про припинення експорту дизпалива до України через зупинку нафтопроводу «Дружба».

Крім того, через тимчасову несправність нафтопроводу Угорщина та Словаччина вдалися до енергетичного шантажу, заявляючи, що припинять постачати Україні електроенергію. Проте згодом країни відмовились від цих погроз. Зокрема, Угорщина пояснила, що змінила свою думку, оскільки не хоче нашкодити угорській громаді на Закарпатті. Водночас Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, доки постачання нафти до країни нафтопроводом «Дружба» не відновляться.