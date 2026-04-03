Україна розраховує отримати комплекс THAAD

Володимир Зеленський повідомив, що розраховує на отримання Україною протиракетної системи THAAD. Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, передає «Суспільне».

Володимир Зеленський відзначив ефективність американського протиракетного комплексу THAAD, зокрема, його здатність протидіяти керованим авіабомбам, балістичним ракетам, а також винищувачам. Президент наголосив, що наразі жодна Європейська країна не має такої системи, однак їх використовують країни Близького Сходу. Володимир Зеленський зауважив, що Україна співпрацює з країнами регіону, зокрема, у вигляді консультацій та експертиз, однак розраховує й на отримання антибалістичних систем.

«Загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні. Щонайменше на 200 кілометрів ми б точно зняли цю загрозу. Російські літаки просто не підлетіли б – і все. Ми хотіли б мати відповіді на ці питання. Причому ми самі запропонуємо, як ми це бачимо. Потім американська сторона проаналізує все це. Можливо, щось скоротить, а може, ні – і відповість нам. Ми домовилися це зробити найближчим часом. Після того як ми це зробимо, спробуємо організувати зустрічі», – розповів Володимир Зеленський.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – рухомий наземний протиракетний комплекс, розроблений американською компанією Lockheed Martin Missiles and Space. Призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності (до 200 км). Комплекс застосовує так звану концепцію «кінетичного перехоплення» – для ураження цілі використовується лише кінетична енергія апаратного блоку, виділеної бойової частини немає. Протиракета може перехоплювати цілі, що рухаються зі швидкістю до 4,8 км/сек. Радіолокаційна система комплексу здатна виявити цілі на відстані до 1000 км. За різними оцінками комплекс коштує від 2 до 3 млрд доларів. РЛС AN/TPY-2 для системи THAAD коштує ще приблизно 570 млн доларів, а ракети для комплексу – близько 15 млн доларів.

Зауважимо, що США суворо контролюють експорт комплексу THAAD. Зазвичай комплекс залишається власністю США і його застосування відбувається під контролем американців. Відомо, що по одній системі США розгорнули у Південній Кореї та Японії. Водночас Обʼєднані Арабські Емірати – перша держава, яка придбала у США THAAD і має власні батареї системи. У 2025 році Саудівська Аравія розгорнула першу THAAD й працює над введенням в експлуатацію ще чотирьох батарей.

До слова, у січні 2025 року стало відомо, що США розгорнули другу батарею THAAD в Ізраїлі.