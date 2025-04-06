США доставили до Ізраїлю другу батарею THAAD

Армія Сполучених Штатів Америки транспортувала до Ізраїлю другу батарею протиракетної системи THAAD. Це відбулось на тлі зростання напруги навколо ядерної угоди, яку відкидає Іран, передає The Times of Israel з посиланням на саудівський телеканал Al-Hadath.

За даними ЗМІ, батарею доставили до Ізраїлю у суботу, 5 квітня. Найбільший транспортний літак Військово-повітряних сил США приземлився на авіабазі Неватім на півдні Ізраїлю та пробув там близько вісьмох годин. Передбачається, що близько 100 американських військовослужбовців будуть керувати системою та обслуговувати її. Першу систему THAAD США доставили до Ізраїлю у 2024 році.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – протиракетний комплекс рухомого наземного базування, призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності (до 200 км). Комплекс застосовує так звану концепцію «кінетичного перехоплення» — для ураження цілі використовується лише кінетична енергія апаратного блоку, виділеної бойової частини немає. Протиракета може перехоплювати цілі, що рухаються зі швидкістю до 4,8 км/сек. Радіолокаційна система комплексу здатна виявити цілі на відстані до 1000 км. За різними оцінками комплекс коштує від 2 до 3 млрд доларів. РЛС AN/TPY-2 для системи THAAD коштує ще приблизно 570 млн доларів.

За даними «Мілітарного» загалом США має сім систем THAAD, дві з яких вже перебувають в Ізраїлі, ще дві розгорнуті у Південній Кореї та на Гуамі. Тобто, у резерві США залишаються три системи THAAD.

Додамо, що така система чудово підійшла б для перехоплення ракет «Кинджал», якими Росія атакує Україну.

Нагадаємо, 6 березня президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News повідомив, що надіслав листа верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї з пропозицією провести ядерні переговори. Нова угода, яку пропонує США, передбачає обмеження ядерної діяльності Ірану та має запобігти ймовірному створенню іранських ядерних боєголовок. Однак Іран відмовляється йти на умови США. Суперечки навколо ядерної програми створили напругу на Близькому Сході та можуть призвести до ескалації між США та Іраном. Зокрема, за даними британського Express, кілька джерел близьких до адміністрації Трампа заявляли, що Іран «може зникнути до вересня», якщо не погодиться на угоду зі США.