У середу, 25 березня, судді Вищого антикорупційного суду обрали нового голову суду. ВАКС на наступні три роки очолить Ігор Строгий. Про це повідомила пресслужба суду.

Згідно з процедурою, голову суду обирають з-поміж суддів установи шляхом голосування.

Окрім того, збори суддів обрали заступника голови ВАКС. Ним став Дмитро Михайленко.

Нагадаємо, з 14 лютого 2023 року посаду голови Вищого антикорупційного суду обіймала Віра Михайленко.

Ігор Строгий працює суддею Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. До обрання суддею ВАКС з 2012 року був суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, ще раніше працював юрисконсультом.

Дмитро Михайленко – чинний суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з 2019 року. До обрання суддею ВАКС займався адвокатською діяльністю. Має науковий ступінь доктора юридичних наук.