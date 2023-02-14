42-річна Віра Михайленко працювала суддею-спікеркою ВАКС

Головою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначили суддю Віру Михайленко. Відповідне рішення ухвалили на загальних зборах суддів у вівторок, 14 лютого, повідомила прес-служба ВАКС.

На цій посаді вона замінила суддю ВАКС із найбільшим стажем Олега Павлишина, який був очільником суду з 7 травня 2022 року. До цього впродовж трьох років главою Вищого антикорупційного суду була Олена Танасевич.

42-річна Віра Михайленко родом із Києва, за освітою юристка. Працювала суддею ВАКС із 2019 року. До призначення главою була суддею-спікеркою Вищого антикорупційного суду. Має звання кандидатки юридичних наук.