На позачерговому з'їзді суддів України обрали ще трьох із восьми членів Вищої ради правосуддя. Про це 12 січня повідомили на сайті ВРП.

Делегати XIX позачергового з'їзду суддів обрали ще двох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою. До бюлетеня другого туру голосування було внесли шістьох кандидатів. До квоти від загальних судів було внесли чотирьох кандидати. Делегати з'їзду могли проголосувати за двох із них.

За результатами голосування новими членами стали суддя Миколаївського апеляційного суду Тетяна Бондаренко, суддя Херсонського окружного адміністративного суду Олена Ковбій та суддя Касаційного цивільного суду Сергій Бурлаков.

Новообрані члени ВРП склали присягу члена ВРП. Тож за результатами двох голосувань під час роботи з'їзду суддів України до Вищої ради правосуддя обрано всіх вісьмох членів.

На делегатів з'їзду очікує ще один тур повторного таємного голосування. Загалом до ВРП мають увійти восьмеро суддів. На ці призначення відреагував посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

«Чудові новини від Всеукраїнського з'їзду суддів. Щойно призначено 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Таким чином, ключові органи суддівського врядування можуть відновити роботу», – написав він у Twitter.

Зазначимо, обрання кандидатів від з'їзду суддів дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй спроможність приймати рішення, оскільки з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.