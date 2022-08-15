Роман Маселко склав присягу у Верховній Раді

15 серпня Верховна Рада України обрала двох членів Вищої ради правосуддя. Це львівський адвокат Роман Маселко та кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Мороз.

Новопризначені члени Вищої ради правосуддя склали присягу на засіданні Верховної Ради України 15 серпня, повідомляє Вища рада правосуддя.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких двох обирає Верховна Рада України. Наразі у складі Вищої ради правосуддя працюють три члени, які згідно з рішенням Етичної ради визнані такими, що відповідають критеріям професійної етики та доброчесності, а також голова Верховного Суду. ВРП є повноважною за умови обрання на посаду щонайменше 15 членів, серед яких більшість становлять судді, та складення ними присяги.

Нагадаємо, 22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження. Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду. 23 липня президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і дав розпорядження провести конкурс.

Роман Маселко – юрист, адвокат, член ГО «Фундація DEJURE», член ГО ВО «Автомайдан», співзасновник Адвокатської дорадчої групи, експерт судової групи Реанімаційного пакету реформ. Раніше був головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності.