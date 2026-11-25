Птах турул є символом угорської державності

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр очікує повернення на замок «Паланок» у Мукачеві угорського турула, який у 2022 році демонтували та замінили на тризуб. Про це він заявив 24 листопада під час пресконференції у місті Берегове в межах свого візиту на Закарпаття, пише «Європейська правда».

Петер Мадяр зазначив, що турул є важливим символом і його повернення на бастіон замку буде великим жестом.

«Я надіюся, що птах турул повернеться до Мукачівського замку. Я надіюся, що він займе місце, яке займав протягом століть. Це не коштує багато грошей, але є великим жестом», – дослівно цитує прем’єр-міністра Угорщини Мадяра «Європейська правда».

Нагадаємо, замінити угорський символ турул на тризуб на замку «Паланок» вирішила у 2022 році Мукачівська міська рада. Демонтований пам’ятник передали до фондів Мукачівського історичного музею. Через це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України.

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Скульптуру турула біля замку встановили у 1896 році до відзначення тисячоліття приходу угрів у Карпатський регіон. Це міфологічний птах, який за легендами вказував шлях угорцям під час переселення. Тоді в Угорському королівстві встановили сім таких пам’ятників, один із них – у Мукачеві. Пам’ятник став одним із національних символів Угорщини.

Його демонтовують не вперше: 1924 року, коли Закарпаття стало частиною Чехословаччини, скульптуру перенесли до внутрішнього двору замку. Радянська влада бронзовий пам’ятник розпиляла та переплавила на п’ятикутні зірки. Нового турула встановили у 2008 році.