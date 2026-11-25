За ратифікацію приєднання України до комітету проголосували 293 депутати

У середу, 25 листопада, народні депутати підтримали законопроєкт про приєднання України до розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За проєкт проголосували 293 нардепів, йдеться у трансляції пленарного засідання Верховної Ради.

Законопроєкт №0399 надає Україні статус члена Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ратифікація документа передбачає, що Україна зможе брати участь у формуванні політики діяльності Трибуналу, затверджувати його бюджет разом з іншими членами та розвʼязувати адміністративні питання.

За законопроєкт за основу та в цілому проголосували 293 депутати. Ще 26 не голосували.

Результат голосування за законопроєкт №0399

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Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе ще у червні 2025 року. 30 жовтня 2026 року український президент вніс до парламенту законопроєкт про приєднання України до угоди щодо Управлінського комітету трибуналу.

До механізму створення Спеціального трибуналу вже заявили про намір приєднатися 39 учасників: Україна, 37 держав і Євросоюз. Комітет, до якого увійшла Україна, затверджуватиме суддів та прокурора, бюджет та правила судового процесу, а також питання безпеки та ІТ.

Запуск Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України запланований на 2027 рік. Він не конкуруватиме з Міжнародним кримінальним судом: провадження можуть відбуватися паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС – процес у Спецтрибуналі призупинятиметься.

Орієнтовний бюджет проєкту Спецтрибуналу, який базуватиметься в Нідерландах, становить близько 75 млн євро на рік, без урахування витрат на приміщення та охорону. Перші 10 млн євро на його створення виділив Євросоюз у січні 2026 року.