Кая Каллас оголосила про виділення перших 10 млн євро на Спецтрибунал для Росії

Європейський союз виділив перші 10 млн євро (понад 502 млн грн) на створення Спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії проти України та притягнення керівництва країни-агресорки до відповідальності. Про це у четвер, 22 січня, повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас у соцмережі ікс.

«Сьогодні ЄС виділив перші 10 млн євро для нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні Москви проти України. Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може», – написала Кая Каллас.

Що відомо про створення Спецтрибуналу для Росії

3 квітня 2024 року тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що представники 44 країн підтримали створення Спецтрибуналу для Росії. Вони наголосили на важливості повної відповідальності Росії за злочини проти України.

25 червня 2025 року у Страсбурзі, що у Франції, Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу у Нідерландах для розслідування воєнних злочинів РФ проти України.

Як пояснювала заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, документ дасть «реальний шанс» притягнути до відповідальності тих, хто розпочав війну проти України. За її словами, у Статуті не передбачені персональні імунітети. Це означає, що відповідальності не вдасться уникнути навіть так званій «Трійці» – чинним керівникам Росії. Йдеться, зокрема про Владіміра Путіна та міністра МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Ірина Мудра також наголосила, що Спецтрибунал не конкуруватиме з Міжнародним кримінальним судом: провадження можуть відбуватися паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС – процес у Спецтрибуналі призупинятиметься.

Відомо, що орієнтовний бюджет проєкту трибуналу у Нідерландах становить близько 75 млн євро на рік, без урахування витрат на приміщення та охорону. У листопаді 2025 року Euronews повідомляв, що створення Спецтрибуналу може опинитися під загрозою через зменшення фінансової допомоги з боку США.