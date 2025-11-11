Основними донорами Спецтрибуналу проти Росії є Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія

Ініціатива зі створення міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України опинилася під загрозою через зменшення підтримки з боку США. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомив інформаційний канал Euronews.

Європейські партнери побоюються, що без підтримки США не зможуть фінансувати запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За словами джерел каналу, з Вашингтону надходить все менше грошей для підтримки України, тому партнерам доведеться робити вибір, які саме проєкти фінансувати.

Орієнтовний бюджет проєкту трибуналу у Нідерландах становить близько 75 млн євро на рік, без урахування витрат на приміщення та охорону. ЄС має надати щорічний внесок у розмірі 10 млн євро. Основними донорами Спецтрибуналу проти Росії є Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія.

«Однак наразі неясно, чи готові вони брати участь у регулярному фінансуванні проєкту. За даними чотирьох джерел, ці держави не проявляють активної участі у процесі», – додають у повідомленні.

Рада Європи офіційних коментарів наразі не надала.

Нагадаємо, 25 червня Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії проти України.