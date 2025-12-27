Київ та область атакували дрони та ракети

У ніч на суботу, 27 грудня, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Внаслідок ударів у місті є постраждалі та руйнування, повідомили у пресслужбах КМВА та КМДА.

Повітряну тривогу для Києва оголосили близько 01:30. За даними Повітряних сил, на місто росіяни спрямували і дрони, і ракети.

О 01:38 у Києві пролунали вибухи. За інформацією мера міста Віталія Кличка, станом на 07:30 у Києві є пʼятеро постраждалих. Чотирьох із них госпіталізували.

Доповнено 11:15. Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 28 людей. 13 із них госпіталізували. За даними поліції, серед постраждалих – люди віком від 36 до 75 років, а також двоє дітей девʼяти та 16 років.

За даними КМВА, станом на 07:50 у Києві зафіксували пошкодження на вісьмох локаціях у сімох районах. Найбільше постраждав Дарницький район – там уламки дрона впали на прибудинковій території, а також пошкодили двоповерховий житловий будинок. Крім того фіксують влучання дрона у 24-поверховий будинкок, зайнялися пожежі на верхніх поверхах.

«У Дарницькому районі, де БпЛА влучив в 24-поверховий будинок, частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи. Постраждалих наразі немає», – повідомив Віталій Кличко.

Які наслідки атаки у Києві по районах:

У Деснянському районі зайнялася пожежа в гаражному кооперативі;

В Оболонському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку;

В Голосіївському районі сталося займання в нежитловій будівлі, загорілися автомобілі;

У Соломʼянському районі пошкоджене скління вікон у багатоповерхівці;

У Дніпровському районі зафіксували падіння уламків на дах будинку, сталося загоряння на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку; також уламки влучили в 25-поверховий будинок, зайнялася пожежа на перших поверхах.

У Шевченківському районі БпЛА влучив у верхній поверх 10-поверхового будинку;

Також руйнування зафіксували на Київщині. У чотирьох районах є пошкодження приміщень виробництв, авто, комунального підприємства та житлового будинку. У Білоцерківському районі загинула жінка 1978 року народження, один чоловік зазнав поранень.

Через ворожу атаку в Києві запровадили аварійні відключення. Також у місті не ходять тролейбуси. Також Кличко повідомив, що через російьку атаку без теплопостачання залишилася майже третина Києва. У частині районів на лівому березі міста немає світла.

Станом на 09:40 повітряна тривога у Києві та на Київщині триває. За даними Повітряних сил, зберігається загроза застосування безпілотників.