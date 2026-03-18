Ввечері у середу, 18 березня, у Львові під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Про це повідомив Максим Козицький у телеграмі.

«Під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Львів. Попередньо, без постраждалих. На місці влучання працюють всі профільні служби», – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

БпЛА зафіксували в районі Поморян, далі він рухався у напрямку Перемишлян, Бібрки та Львова.

Повітряну тривогу оголосили у Золочівському та Львівському районах о 21:45, згодом повітряна тривога пролунала у Стрийському районі. О 22:16 у місті було чутно вибух. Відбій повітряної тривоги оголосили о 22:22.