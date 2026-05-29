Японські офіцери отримали завдання координувати постачання військової допомоги та здійснювати підготовку бійців

Японія вперше направить своїх офіцерів Сил самооборони до місії допомоги та підготовки НАТО з питань безпеки для України (NSATU). Про це повідомили у пʼятницю, 29 травня, у пресслужбі міністерства оборони Японії.

Четверо військовослужбовців з Японії приїдуть до німецького Вісбадена, де розташований штаб місії НАТО. До місії долучаться двоє представників Сухопутних сил, а також по одному бійцю від Повітряних та Морських сил.

Серед поставлених завдань для японських офіцерів:

організація підготовки українських військових;

координація постачання військової допомоги;

взаємодія з країнами партнерами.

«Це допоможе зміцнити оборонний потенціал самої Японії шляхом вивчення досвіду України, включаючи сучасні методи ведення бойових дій, а також поглибить співпрацю між Японією та НАТО», – повідомили у пресслужбі японського Міноборони.

У пресслужбі міністерства додали, що рішення ухвалили після пропозиції ексміністра Гена Накатані до генсека НАТО Марка Рютте щодо координації зусиль в межах NSATU. За даними The Japan Times, тоді Накатані висловив зацікавленість у приєднанні до контингенту до 700 військових.

Зазначимо, центр НАТО з підтримки України зʼявився у Вісбадені у липні 2024 року. Разом із ним створили Спільний центр аналізу з підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC), який допомагатиме винести уроки війни Росії проти України, а також підвищити оперативну сумісність України з НАТО.