26-річний патрульний застрелився в управлінні поліції в Рівному
Справу розслідує Національна поліція
Вранці у п’ятницю, 29 травня, у приміщенні управління патрульної поліції Рівненської області вчинив самогубство 26-річний поліцейський. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця установи Іванна Лойко.
«Так, дійсно трапилася така подія. Наразі проводиться службове розслідування, усі обставини встановлює слідство», – повідомила Іванна Лойко.
Попередньо відомо, що патрульний вистрілив у себе з табельної зброї у вбиральні управління.
У пресслужбі Державного бюро розслідувань зазначили, що через відсутність ознак насильницької смерті справу розслідує Національна поліція.
