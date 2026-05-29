Вранці у п’ятницю, 29 травня, у приміщенні управління патрульної поліції Рівненської області вчинив самогубство 26-річний поліцейський. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця установи Іванна Лойко.

«Так, дійсно трапилася така подія. Наразі проводиться службове розслідування, усі обставини встановлює слідство», – повідомила Іванна Лойко.

Попередньо відомо, що патрульний вистрілив у себе з табельної зброї у вбиральні управління.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань зазначили, що через відсутність ознак насильницької смерті справу розслідує Національна поліція.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Новина доповнюється...