Вінницький міський суд 28 травня заочно призначив 61-річній Таїсії Повалій 12 років ув’язнення, заборонив обіймати певні посади строком на 15 років та постановив конфіскувати все належне їй майно в дохід держави. Співачка після 2014 року виїхала до Росії та стала голосом кремлівської пропаганди.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, колишня народна артистка України та екснародна депутатка від забороненої «Партії регіонів» Таїсія Повалій системно підтримувала державу-агресора, брала участь у пропагандистських заходах і публічно виправдовувала збройну агресію Росії проти України (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За матеріалами справи, після Революції Гідності та початку російсько-української війни Повалій виїхала до Росії. Відтоді вона мешкає у Москві, де продовжує творчу й підприємницьку діяльність. У 2023 році вона отримала громадянство Росії.

Прокурори довели, що після виїзду до Росії Таїсія Повалій не обмежилася кар’єрою в РФ. Вона системно працювала на підтримку держави-агресора, зокрема, брала участь у російських пропагандистських заходах, підтримувала політику Путіна та публічно виправдовувала війну проти України.

Зокрема, артистка виступала на концертах на честь учасників так званої «СВО», заходах до незаконного «приєднання» українських територій до РФ та їхнього нібито «звільнення від нацистів». Крім того, Повалій регулярно з’являлася в російських пропагандистських медіа. В інтерв’ю вона возвеличує «рускомірскіє» ідеали та принижує і знецінює українців.

У 2024 році Вищий антикорупційний суд за матеріалами прокуратури ухвалив рішення про конфіскацію:

7 земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га;

житлового будинку загальною площею 442 м 2 ;

; домоволодіння загальною площею 101 м 2 ;

; двох авто;

чотирьох одиниць зброї;

майнових прав на музику та слова до 9 творів.

Водночас у 2025 році Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував за державою Україна майнові права на 9 пісень артистки.

Досудове розслідування за процедурою in absentia у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Вінницькій області.

28 травня Вінницький міський суд призначив Повалій 12 років ув’язнення, заборонив обіймати певні посади строком на 15 років та постановив конфіскувати все належне їй майно в дохід держави. Покарання обвинувачена відбуватиме з моменту її фактичного затримання.